https://crimea.ria.ru/20231212/vrazheskie-poteri-rastut-vsu-lishilis-esche-700-boevikov-za-sutki-1133487764.html

Вражеские потери растут: ВСУ лишились еще 700 боевиков за сутки

Вражеские потери растут: ВСУ лишились еще 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Вражеские потери растут: ВСУ лишились еще 700 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли еще 705 боевиков, а также боевую технику и вооружения в девяти провальных атаках, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T15:29

2023-12-12T15:29

2023-12-12T15:34

министерство обороны рф

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купянск

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 705 боевиков, а также боевую технику и вооружения в девяти провальных атаках, сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении противник потерял до 105-ти боевиков, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Краснолиманском отражены пять атак штурмовых групп противника. Потери ВСУ до 185-ти военнослужащих и три автомобиля.На Донецкой линии отражены еще две вражеские атаки, уничтожены до 240 боевиков, два бронетранспортера, четыре автомобиля, поражены две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Еще одну атаку российские военные отразили на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 70-ти неонацистов, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20.На Запорожском фронте также отражена атака украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля.На Херсонской линии потери противника составили до 35-ти военнослужащих и два автомобиля, поражены две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114-ти районах", – уточняется в сводке российского оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из АвдеевкиШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино

новые регионы россии

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу