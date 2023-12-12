https://crimea.ria.ru/20231212/elitnuyu-gruppirovku-vsu-marun-vyvodyat-s-fronta-iz-za-bolshikh-poter-1133478919.html

Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь

Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит с Запорожского направления элитную группировку "Марун", которая понесла значительные потери. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T10:39

2023-12-12T10:39

2023-12-12T10:39

новости сво

запорожская область

евгений балицкий

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит с Запорожского направления элитную группировку "Марун", которая понесла значительные потери. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, обстановка на направлении "стабильно напряженная", однако российские подразделения продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед. В частности, войска РФ "значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки", отметил он.Губернатор также добавил, что ВСУ не прекращают обстрелы Полог, Токмака, Васильевки и других населенных пунктов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Так, за сутки противник совершил более 90 обстрелов гражданской инфраструктуры."Марун" – тактическая группа в составе ВСУ. Сформирована в марте 2023 года в ходе подготовки к летнему контрнаступлению украинской армии на южном участке фронта и обучалась инструкторами из США. Входила в состав стратегического резерва главнокомандующего ВСУ. В течение первых двух месяцев оставалась в оперативном резерве. На вооружении группировки находилась полученная от стран НАТО военная техника, в том числе американские БТР Stryker, немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из АвдеевкиШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино27 провальных атак ВСУ за сутки: уничтожены еще 570 боевиков

запорожская область

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новости сво, запорожская область, евгений балицкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины)