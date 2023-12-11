https://crimea.ria.ru/20231211/27-provalnykh-atak-vsu-unichtozheny-esche-570-boevikov-1133465714.html

27 провальных атак ВСУ за сутки: уничтожены еще 570 боевиков

27 провальных атак ВСУ за сутки: уничтожены еще 570 боевиков - РИА Новости Крым, 11.12.2023

27 провальных атак ВСУ за сутки: уничтожены еще 570 боевиков

Российские военнослужащие за сутки отразили 27 атак украинских боевиков, противник потерял 570 боевиков, боевую технику и вооружения в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T15:11

2023-12-11T15:11

2023-12-11T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отразили 27 атак украинских боевиков, противник потерял 570 боевиков, боевую технику и вооружения в том числе иностранного производства, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Донецком направлении российские Вооруженные силы отразили за сутки 18 атак. Противник потерял до 200 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих и три автомобиля.На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Боевики потеряли до 175-ти военнослужащих, танк, боевую машин пехоты и два автомобиля.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать ДнепрПотери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику

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херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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