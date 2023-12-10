https://crimea.ria.ru/20231210/rossiyskie-voennye-otrazili-12-atak-protivnika-za-sutki-1133438974.html

Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику

Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику

ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков и более десяти единиц тяжелой техники. Наибольшие потери войска киевского режима понесли на Донецком направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T16:16

2023-12-10T16:16

2023-12-10T16:32

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

купянск

клещеевка

марьинка (город в днр)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков и более десяти единиц тяжелой техники. Наибольшие потери войска киевского режима понесли на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, ударами авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 30 единиц личного состава, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и самоходка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 50 боевиков и два автомобиля.На Донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных системам за сутки отражены восемь атак штурмовых бригад ВСУ в районе Клещеевки, Кирово, Марьинки и Победы ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 боевиков, два орудия "Д-20", самоходка "Акация" и две гаубицы "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 боевиков, самоходки "Акация" и "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 50 боевиков.На Херсонском направлении противник потерял до 60 боевиков и самоходную артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен.Кроме того, ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха".

https://crimea.ria.ru/20231209/armiya-rossii-razbila-sklad-boepripasov-i-voennyy-aerodrom-na-ukraine-1133418209.html

новые регионы россии

купянск

клещеевка

марьинка (город в днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, клещеевка, марьинка (город в днр), потери всу