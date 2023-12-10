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Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику
Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику
ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков и более десяти единиц тяжелой техники. Наибольшие потери войска киевского режима понесли на Донецком направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T16:16
2023-12-10T16:32
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
купянск
клещеевка
марьинка (город в днр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков и более десяти единиц тяжелой техники. Наибольшие потери войска киевского режима понесли на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, ударами авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 30 единиц личного состава, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и самоходка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 50 боевиков и два автомобиля.На Донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных системам за сутки отражены восемь атак штурмовых бригад ВСУ в районе Клещеевки, Кирово, Марьинки и Победы ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 боевиков, два орудия "Д-20", самоходка "Акация" и две гаубицы "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 боевиков, самоходки "Акация" и "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 50 боевиков.На Херсонском направлении противник потерял до 60 боевиков и самоходную артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен.Кроме того, ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха".
https://crimea.ria.ru/20231209/armiya-rossii-razbila-sklad-boepripasov-i-voennyy-aerodrom-na-ukraine-1133418209.html
новые регионы россии
купянск
клещеевка
марьинка (город в днр)
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, клещеевка, марьинка (город в днр), потери всу
Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику

В Минобороны сообщили о ходе СВО за сутки: противник потерял еще 570 боевиков и техник

16:16 10.12.2023 (обновлено: 16:32 10.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков и более десяти единиц тяжелой техники. Наибольшие потери войска киевского режима понесли на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, ударами авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 30 единиц личного состава, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и самоходка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 50 боевиков и два автомобиля.
На Донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных системам за сутки отражены восемь атак штурмовых бригад ВСУ в районе Клещеевки, Кирово, Марьинки и Победы ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 боевиков, два орудия "Д-20", самоходка "Акация" и две гаубицы "Д-30".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 боевиков, самоходки "Акация" и "Гвоздика".
На Запорожском направлении противник потерял до 50 боевиков.
На Херсонском направлении противник потерял до 60 боевиков и самоходную артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен.
Кроме того, ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха".
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Вчера, 14:44
Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииКупянскКлещеевкаМарьинка (город в ДНР)Потери ВСУ
 
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