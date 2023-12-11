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Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино

Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино

В районе села Вербовое на Запорожском направлении за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T15:33

2023-12-11T15:33

2023-12-11T15:33

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потери всу

запорожская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В районе села Вербовое на Запорожском направлении за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - уточняется в сообщении.Напряженные бои также продолжались в районе сел Работино и Успеновка. Ударами авиации и артиллерийским огнем поражена живая сила и техника противника.В Херсонской области ударами вооруженных сил РФ было уничтожено два склада с вооружением. Скопления боевиков и техника противника были поражены в 107 районах.10 декабря ВКС России армия нанесли удар по месту сбора комсостава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха". Авиаудары были нанесены также по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиковУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)