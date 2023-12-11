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Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
В районе села Вербовое на Запорожском направлении за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T15:33
2023-12-11T15:33
новости сво
потери всу
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В районе села Вербовое на Запорожском направлении за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - уточняется в сообщении.Напряженные бои также продолжались в районе сел Работино и Успеновка. Ударами авиации и артиллерийским огнем поражена живая сила и техника противника.В Херсонской области ударами вооруженных сил РФ было уничтожено два склада с вооружением. Скопления боевиков и техника противника были поражены в 107 районах.10 декабря ВКС России армия нанесли удар по месту сбора комсостава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха". Авиаудары были нанесены также по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиковУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, потери всу , запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино

На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ

15:33 11.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ЦВО
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В районе села Вербовое на Запорожском направлении за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - уточняется в сообщении.
Напряженные бои также продолжались в районе сел Работино и Успеновка. Ударами авиации и артиллерийским огнем поражена живая сила и техника противника.
"Потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".
В Херсонской области ударами вооруженных сил РФ было уничтожено два склада с вооружением. Скопления боевиков и техника противника были поражены в 107 районах.
10 декабря ВКС России армия нанесли удар по месту сбора комсостава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха". Авиаудары были нанесены также по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.
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