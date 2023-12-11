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"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки
"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки
Украина вывела из авдеевского "мешка" третью отдельную штурмовую бригаду, укомлектованную бывшими азовцами*. Это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T19:56
2023-12-11T20:12
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина вывела из авдеевского "мешка" третью отдельную штурмовую бригаду, укомлектованную бывшими азовцами*. Это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое ценное, что у них есть на данный момент – человеческие ресурсы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.О выводе из-под Авдеевки третьей отдельной штурмовой бригады заявила украинским журналистам пресс-служба формирования. Подразделение было сформировано из ветеранов "Азова"*, его командиром является основатель нацбата и лидер партии "Национальный корпус"* Андрей Билецкий, уточняют украинские СМИ.У бригады уже был опыт окружения на "Азовстали" в Мариуполе, где значительная часть националистов попала в плен к российским войскам. В Авдеевке их от подобной участи решили спасти, считает эксперт."Вывод этой бригады означает только одно, что те клещи, которые в Авдеевке фактически уже замкнуты в огневом "мешке", стали крайне беспокоить ВСУ. Поставки боеприпасов по единственной плохой дороге фактически прекратились, а бригада требует ежедневно десятки тонн боеприпасов и вообще материального снабжения. Я уж не говорю о том, что замена техники и ее ремонт требует особого внимания. Это все по плохим дорогам не сделаешь", - объясняет профессор Подберезкин.По словам эксперта, после взятия российскими войсками Авдеевки фронт отодвинется более чем на 10 километров."Я очень надеюсь, что наши скоро Авдеевку возьмут, и там уже нельзя будет устанавливать даже дальнобойные орудия. В этом смысле Донецк вздохнет спокойнее. Это уже происходит, интенсивность обстрелов уже снижена", - сказал он, заметив, что гаубицы Д-20 и Д-30, которые есть на вооружении ВСУ, уже не будут доставать до столицы ДНР.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:27 провальных атак ВСУ за сутки: уничтожены еще 570 боевиковПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , авдеевка, донецкая народная республика (днр), мнения, алексей подберезкин, вооруженные силы россии, новости сво
"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки

Украина вывела из Авдеевки самую мощную ударную бригаду азовцев*

19:56 11.12.2023 (обновлено: 20:12 11.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина вывела из авдеевского "мешка" третью отдельную штурмовую бригаду, укомлектованную бывшими азовцами*. Это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое ценное, что у них есть на данный момент – человеческие ресурсы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.
О выводе из-под Авдеевки третьей отдельной штурмовой бригады заявила украинским журналистам пресс-служба формирования. Подразделение было сформировано из ветеранов "Азова"*, его командиром является основатель нацбата и лидер партии "Национальный корпус"* Андрей Билецкий, уточняют украинские СМИ.
"Было два варианта развития событий. Один вариант – что туда бросят еще одну-две бригады на выручку и разожмут эти клещи. Но, видимо, они решили, что это уже нецелесообразно. Или, что самое вероятное, резервы закончились, и держаться за Авдеевку у них нет сил. Поэтому вытаскивают оттуда то, что представляет из себя ценность для ВСУ – кадры, которые имеют боевой опыт. Это наиболее ценный ресурс, потому что только ими можно разбавить тех мобилизованных инвалидов, которые сейчас массово поступают на фронт", - сказал Подберезкин.
У бригады уже был опыт окружения на "Азовстали" в Мариуполе, где значительная часть националистов попала в плен к российским войскам. В Авдеевке их от подобной участи решили спасти, считает эксперт.
"Вывод этой бригады означает только одно, что те клещи, которые в Авдеевке фактически уже замкнуты в огневом "мешке", стали крайне беспокоить ВСУ. Поставки боеприпасов по единственной плохой дороге фактически прекратились, а бригада требует ежедневно десятки тонн боеприпасов и вообще материального снабжения. Я уж не говорю о том, что замена техники и ее ремонт требует особого внимания. Это все по плохим дорогам не сделаешь", - объясняет профессор Подберезкин.
По словам эксперта, после взятия российскими войсками Авдеевки фронт отодвинется более чем на 10 километров.
"Я очень надеюсь, что наши скоро Авдеевку возьмут, и там уже нельзя будет устанавливать даже дальнобойные орудия. В этом смысле Донецк вздохнет спокойнее. Это уже происходит, интенсивность обстрелов уже снижена", - сказал он, заметив, что гаубицы Д-20 и Д-30, которые есть на вооружении ВСУ, уже не будут доставать до столицы ДНР.
*запрещенная в России экстремистская организация
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)МненияАлексей ПодберезкинВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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