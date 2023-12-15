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Войска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направлениях

Войска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Войска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направлениях

За прошедшую неделю российские войска отразили около сотни атак противника и уничтожили более 4 тысяч украинских боевиков. На двух направлениях удалось улучшить РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T16:13

2023-12-15T16:13

2023-12-15T16:13

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские войска отразили около сотни атак противника и уничтожили более 4 тысяч украинских боевиков. На двух направлениях удалось улучшить положение по переднему краю, сообщает Министерство обороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника.Потери ВСУ за неделю на этом направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.На Купянском направлении войска "Западной" группировки также улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак. При этом потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. За неделю на этом направлении было уничтожено до 1100 украинских боевиков, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям трех бригад теробороны Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.Потери ВСУ составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.Потери противника на данном направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.В Херсонской области группировка войск "Днепр" пресекла несколько попыток украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, за неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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