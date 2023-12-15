https://crimea.ria.ru/20231215/40-gruppovykh-udarov-po-vsu-za-nedelyu-chto-unichtozheno--1133579740.html

40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"

40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион" - РИА Новости Крым, 15.12.2023

40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"

За неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.Были поражены военные аэродромы ВСУ, уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.Накануне ударами российских войск были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области.13 декабря были уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.Неделе ранее было нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Одессе разрушена припортовая инфраструктураВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу