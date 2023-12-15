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40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион" - РИА Новости Крым, 15.12.2023
40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
За неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:17
2023-12-15T15:17
2023-12-15T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.Были поражены военные аэродромы ВСУ, уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.Накануне ударами российских войск были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области.13 декабря были уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.Неделе ранее было нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Одессе разрушена припортовая инфраструктураВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу
40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
Армия России нанесла 40 групповых ударов по военным аэродромам ВСУ и пунктам "Азова"*
15:17 15.12.2023 (обновлено: 15:35 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Были поражены военные аэродромы ВСУ, уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
"Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов"*, а также "Иностранного легиона". Все назначенные объекты поражены", - подвели итоги боев за семь дней в оборонном ведомстве.
Накануне ударами российских войск были уничтожены
склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области.
13 декабря были уничтожены цеха
сборки украинских беспилотников и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.
Неделе ранее было нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего.
* террористическая организация, запрещенная в России
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