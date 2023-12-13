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Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего

Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего

Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T14:11

2023-12-13T14:11

2023-12-13T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. А над Донбассом сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Криничная и Марьинка.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.Утром в среду украинские власти сообщали о взрывах в Киеве и поражении объекта припортовой инфраструктуры в Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и ХерсонеАрмия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на УкраинеВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"

https://crimea.ria.ru/20231121/kak-rossiyskie-rakety-priblizhayut-porazhenie-vsu-1132940749.html

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