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Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего
Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего
Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T14:11
2023-12-13T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. А над Донбассом сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Криничная и Марьинка.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.Утром в среду украинские власти сообщали о взрывах в Киеве и поражении объекта припортовой инфраструктуры в Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и ХерсонеАрмия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на УкраинеВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
https://crimea.ria.ru/20231121/kak-rossiyskie-rakety-priblizhayut-porazhenie-vsu-1132940749.html
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), himars, беспилотник (бпла, дрон)
Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего

Армия России уничтожила цеха сборки украинских дронов и склады боеприпасов ВСУ

14:11 13.12.2023 (обновлено: 14:18 13.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. А над Донбассом сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Криничная и Марьинка.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
Утром в среду украинские власти сообщали о взрывах в Киеве и поражении объекта припортовой инфраструктуры в Одессе.
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