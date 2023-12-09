https://crimea.ria.ru/20231209/armiya-rossii-razbila-sklad-boepripasov-i-voennyy-aerodrom-na-ukraine-1133418209.html

Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине

Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине

Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T14:44

2023-12-09T14:44

2023-12-09T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, ударами России поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах, добавили в оборонном ведомстве.Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области.Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что попадание зафиксировано в селе Моначиновка Купянского района. Про повреждение объектов также заявляли власти подконтрольного Киеву Херсона.В Минобороны сообщали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы россии, потери всу , украина