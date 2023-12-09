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Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T14:44
2023-12-09T14:55
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
николаевская область
вооруженные силы россии
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, ударами России поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах, добавили в оборонном ведомстве.Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области.Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что попадание зафиксировано в селе Моначиновка Купянского района. Про повреждение объектов также заявляли власти подконтрольного Киеву Херсона.В Минобороны сообщали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы россии, потери всу , украина
Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине

ВС России поразили склад боеприпасов под Харьковом и военный аэродром Кульбакино

14:44 09.12.2023 (обновлено: 14:55 09.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, ударами России поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах, добавили в оборонном ведомстве.
Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области.
Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что попадание зафиксировано в селе Моначиновка Купянского района. Про повреждение объектов также заявляли власти подконтрольного Киеву Херсона.
В Минобороны сообщали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
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Министерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьНиколаевская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУУкраина
 
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