Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
ВС России поразили склад боеприпасов под Харьковом и военный аэродром Кульбакино
14:44 09.12.2023 (обновлено: 14:55 09.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Склад боеприпасов бригады теробороны Украины поражен российскими ударами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, ударами России поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах, добавили в оборонном ведомстве.
Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области.
Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что попадание зафиксировано в селе Моначиновка Купянского района. Про повреждение объектов также заявляли власти подконтрольного Киеву Херсона.
В Минобороны сообщали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
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