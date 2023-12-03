https://crimea.ria.ru/20231203/rossiyskie-voennye-razgromili-podzemnyy-komandnyy-punkt-vsu-1133277813.html
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T14:30
2023-12-03T14:30
2023-12-03T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Также разбиты склады горючего в районе городов Миргорода и Хмельницкого и арсенал боеприпасов в районах Миргорода Полтавской области.Поражена живая сила и техника противника в 107-ми районах, - добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что вооруженные силы России нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - СтолтенбергВзяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, днепропетровск
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
Российские военные поразили украинский подземный командный пункт управления ПВО
14:30 03.12.2023 (обновлено: 14:33 03.12.2023)