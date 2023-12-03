Рейтинг@Mail.ru
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231203/rossiyskie-voennye-razgromili-podzemnyy-komandnyy-punkt-vsu-1133277813.html
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T14:30
2023-12-03T14:33
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
новости
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130809664_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_a499f2651e4b9a4dc890312392516b33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Также разбиты склады горючего в районе городов Миргорода и Хмельницкого и арсенал боеприпасов в районах Миргорода Полтавской области.Поражена живая сила и техника противника в 107-ми районах, - добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что вооруженные силы России нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - СтолтенбергВзяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
днепропетровск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130809664_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9a5ca917bb444f550522d85c6b4906b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, днепропетровск
Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ

Российские военные поразили украинский подземный командный пункт управления ПВО

14:30 03.12.2023 (обновлено: 14:33 03.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолёт Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО.
Вертолёт Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска", - говорится в сообщении

Также разбиты склады горючего в районе городов Миргорода и Хмельницкого и арсенал боеприпасов в районах Миргорода Полтавской области.
Поражена живая сила и техника противника в 107-ми районах, - добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что вооруженные силы России нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
 
Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиДнепропетровск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
14:57Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников
14:30Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
13:34Почему Зеленский боится заговора
13:05Два человека погибли на трассе Симферополь - Евпатория
12:33Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок
12:11Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
11:37В Крыму почтили память Неизвестного солдата
11:05В Крыму резко похолодает и пойдет снег
10:52На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП
10:44Без света в Крыму остаются свыше 500 человек
10:11Украина и Запад вступают в период арьергардных боев - сенатор
09:41В России отмечают День неизвестного солдата
09:26В США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путем
09:02Проезд по Крымскому мосту: данные на утро воскресенья
08:37Какая искусственная елка лучше – совет эксперта
08:01Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
07:34Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
07:12Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния