https://crimea.ria.ru/20231203/rossiyskie-voennye-razgromili-podzemnyy-komandnyy-punkt-vsu-1133277813.html

Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ

Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ

Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T14:30

2023-12-03T14:30

2023-12-03T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Также разбиты склады горючего в районе городов Миргорода и Хмельницкого и арсенал боеприпасов в районах Миргорода Полтавской области.Поражена живая сила и техника противника в 107-ми районах, - добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что вооруженные силы России нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - СтолтенбергВзяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю

днепропетровск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, днепропетровск