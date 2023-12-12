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Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне

Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне

Серия взрывов прозвучала в ночь на вторник в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T10:03

2023-12-12T10:03

2023-12-12T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в ночь на вторник в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.Подконтрольный Киеву глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о серии взрывов в городе. По его данным, в Херсоне повреждено административное здание.Мэр Кривого Рога в Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил о взрывах и работе ПВО в нескольких районах города. А глава Одесского военной администрации Олег Кипер предупредил о воздушной тревоге. "Воздушная тревога. Не покидайте укрытий до ее окончания", – написал он в своем Telegram-канале.Также на протяжении двух часов воздушная тревога была объявлена в Черкасской области. О последствиях на земле не сообщается.Кроме того, в украинских соцсетях публикуется информация о масштабном сбое в работе крупнейшего мобильного оператора. На отсутствия связи и интернета жалуются в Киевской области, Львове, Житомире и других городах.Накануне серия взрывов прозвучала в Киеве, мэр Владимир Кличко сообщил о разрушениях.9 декабря в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областьюВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесская область, харьковская область, днепропетровская область, черкасская область, в мире, новости