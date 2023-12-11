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Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве
Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве
Ночью и утром в понедельник в Киеве прозвучали взрывы, есть разрушения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T06:58
2023-12-11T07:08
виталий кличко
украина
киев
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник в Киеве прозвучали взрывы, есть разрушения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сообщения в его Telegram-канале начали появляться около шести часов утра 11 декабря. По информации Кличко, повреждения зафиксированы в Дарницком районе города.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 4.15 (5.15 мск).9 декабря в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
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РИА Новости Крым
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96
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виталий кличко, украина, киев, происшествия, в мире, новости
Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве

В Киеве прозвучала серия взрывов - Кличко

06:58 11.12.2023 (обновлено: 07:08 11.12.2023)
 
© Pavel PetrovGожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
Gожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник в Киеве прозвучали взрывы, есть разрушения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Сообщения в его Telegram-канале начали появляться около шести часов утра 11 декабря. По информации Кличко, повреждения зафиксированы в Дарницком районе города.

"В Дарницком районе зафиксирован пожар и повреждения, обломки упали на газон и на территорию склада", - написал он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 4.15 (5.15 мск).
9 декабря в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Виталий КличкоУкраинаКиевПроисшествияВ миреНовости
 
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