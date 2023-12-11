https://crimea.ria.ru/20231211/seriya-moschnykh-vzryvov-prozvuchala-v-kieve-1133446784.html

Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве

Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве

Ночью и утром в понедельник в Киеве прозвучали взрывы, есть разрушения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T06:58

2023-12-11T06:58

2023-12-11T07:08

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник в Киеве прозвучали взрывы, есть разрушения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сообщения в его Telegram-канале начали появляться около шести часов утра 11 декабря. По информации Кличко, повреждения зафиксированы в Дарницком районе города.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 4.15 (5.15 мск).9 декабря в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, украина, киев, происшествия, в мире, новости