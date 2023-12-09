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Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром" - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром" - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T14:37
2023-12-09T15:02
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины. Об этом в субботу сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, цели ударов достигнуты – все назначенные объекты поражены.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 924 танка и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 096 единиц специальной военной автомобильной техники.В Минобороны ранее подсчитали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктураВ Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны УкраиныКиев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"

Групповым ударом России поражены места производства снарядов для РСЗО и ракет "Гром" ВСУ

14:37 09.12.2023 (обновлено: 15:02 09.12.2023)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины. Об этом в субботу сообщает Минобороны.
"Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", - сказано в сообщении.
По данным оборонного ведомства, цели ударов достигнуты – все назначенные объекты поражены.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 924 танка и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 096 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны ранее подсчитали, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.
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