https://crimea.ria.ru/20231205/v-khersone-unichtozhen-sklad-vooruzheniya-teroborony-ukrainy-1133320948.html

В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины

В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины

Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T14:46

2023-12-05T14:46

2023-12-05T14:52

министерство обороны рф

новости сво

херсон

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131701587_0:136:3051:1852_1920x0_80_0_0_9a1b5f99feeda172e737f32f07f19950.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и технику врага в 103-х районах ведения спецоперации.За минувшую неделю армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиатехники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.В начале декабря ВС России поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. А в конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтоженоВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объектКак российские ракеты приближают поражение ВСУ

херсон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, херсон, вооруженные силы россии, потери всу