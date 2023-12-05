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В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:46
2023-12-05T14:46
2023-12-05T14:52
министерство обороны рф
новости сво
херсон
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и технику врага в 103-х районах ведения спецоперации.За минувшую неделю армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиатехники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.В начале декабря ВС России поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. А в конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтоженоВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объектКак российские ракеты приближают поражение ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, херсон, вооруженные силы россии, потери всу
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
Армия России поразила склад вооружений бригады теробороны Украины под Херсоном
14:46 05.12.2023 (обновлено: 14:52 05.12.2023)