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В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:46
2023-12-05T14:52
министерство обороны рф
новости сво
херсон
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и технику врага в 103-х районах ведения спецоперации.За минувшую неделю армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиатехники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.В начале декабря ВС России поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. А в конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтоженоВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объектКак российские ракеты приближают поражение ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, херсон, вооруженные силы россии, потери всу
В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины

Армия России поразила склад вооружений бригады теробороны Украины под Херсоном

14:46 05.12.2023 (обновлено: 14:52 05.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон", - сказано в сводке.
Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и технику врага в 103-х районах ведения спецоперации.
За минувшую неделю армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Были уничтожены топливное хранилище и стоянка авиатехники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.
В начале декабря ВС России поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. А в конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.
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Министерство обороны РФНовости СВОХерсонВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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