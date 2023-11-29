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В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения
В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения
Вооруженные силы России поразили склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:31
2023-11-29T14:42
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9 301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 746 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракетНа Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300Как российские ракеты приближают поражение ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), авиация, потери всу
В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения

Армия России уничтожила склад топлива и цех по сбору радиолокационных станций ВСУ

14:31 29.11.2023 (обновлено: 14:42 29.11.2023)
 
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
"В течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107-ми районах", - сказано в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9 301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 746 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)АвиацияПотери ВСУ
 
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