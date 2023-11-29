https://crimea.ria.ru/20231129/na-ukraine-razbity-sklad-topliva-i-arsenal-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-1133178174.html

В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения

В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения

Вооруженные силы России поразили склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T14:31

2023-11-29T14:31

2023-11-29T14:42

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

авиация

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9 301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 746 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракетНа Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300Как российские ракеты приближают поражение ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), авиация, потери всу