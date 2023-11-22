https://crimea.ria.ru/20231122/na-ukraine-unichtozheny-sklad-aviatsionnykh-bomb-i-kompleks-s-300-1132977878.html

На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300

На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023

На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300

Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Воздвиженки Донецкой Народной Республики.Также за прошедшие сутки российские ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника ВСУ сбили над КрымомКак зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаГермания отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше

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луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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