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На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:27
2023-11-22T15:27
2023-11-22T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Воздвиженки Донецкой Народной Республики.Также за прошедшие сутки российские ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника ВСУ сбили над КрымомКак зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаГермания отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
https://crimea.ria.ru/20231121/v-odesse-povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1132950988.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, пво, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
Армия России уничтожила на Украине склад авиационных бомб и комплекс С-300 – Минобороны
15:27 22.11.2023 (обновлено: 15:33 22.11.2023)