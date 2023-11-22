Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231122/na-ukraine-unichtozheny-sklad-aviatsionnykh-bomb-i-kompleks-s-300-1132977878.html
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:27
2023-11-22T15:33
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
пво
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29711709fee379aa58f572280a8c3eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Воздвиженки Донецкой Народной Республики.Также за прошедшие сутки российские ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника ВСУ сбили над КрымомКак зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаГермания отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
https://crimea.ria.ru/20231121/v-odesse-povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1132950988.html
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db422e1e375cf30a20f1db1f0c40dd21.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, пво, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)
На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300

Армия России уничтожила на Украине склад авиационных бомб и комплекс С-300 – Минобороны

15:27 22.11.2023 (обновлено: 15:33 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Воздвиженки Донецкой Народной Республики.
Также за прошедшие сутки российские ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины
Вчера, 20:21
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта
Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеПВОЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области: много пострадавших
16:14Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное
16:10Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
16:10Брифинг митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
16:01Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина
15:57Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации
15:51На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
15:34Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона
15:27На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
15:27Где в Крыму отключат воду в среду вечером
15:14В Симферополе "ГАЗель" сбила женщину – пострадавшая в больнице
14:59Крым не любить невозможно - митрополит Тихон
14:49На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург
14:37Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
14:32Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС
14:28Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит
14:24Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300
14:12В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
13:58Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
13:37Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты Киеву
Лента новостейМолния