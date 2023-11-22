https://crimea.ria.ru/20231122/kak-zima-povliyaet-na-khod-boev-v-zone-svo--prognoz-eksperta-1132948021.html

Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта

Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта

Украинские войска попытаются активизировать боевые действия на Херсонском и Артемовском направлениях предстоящей зимой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T06:04

2023-11-22T06:04

2023-11-22T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские войска попытаются активизировать боевые действия на Херсонском и Артемовском направлениях предстоящей зимой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр >>Бои за Херсонщину и Артемовск будут ключевыми зимойЕще одним важнейшим для киевского режима направлением этой зимой может стать Артемовск, считает аналитик. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "раструбил на весь мир" о том, что скоро он будет захватывать этот город, поэтому украинской армии не остается ничего другого, кроме как попытаться вернуть под свой контроль хотя бы часть Артемовска.Российские войска со своей стороны будут завершать освобождение Авдеевки и Марьинки в ДНР, а также продвигаться вперед под Купянском (Харьковская область), прогнозирует военный эксперт."Несмотря на то, что Киев стянул к Купянску большие силы для организации обороны, все-таки у нас есть перспектива продвинуться вперед на ряде участков фронта, чтобы выйти к Купянску и попытаться освободить его. Но это уже перспектива. В первую очередь нам надо освободить Авдеевку и Марьинку", - отметил Кнутов.ВСУ усилят мобилизацию и штурмыПомимо изменения тактики ведения боевых действий, зима окажет влияние и на состояние военнослужащих ВСУ, считает специалист. Он отметил, что украинские солдаты активнее сдаются в плен, а наши военные все чаще замечают в рядах украинских войск женщин. Эти факторы свидетельствуют о наличии серьезных проблем с личным составом в ВСУ."Плюс американцы прямо сказали, что фактически сокращают поставки вооружения, но при этом требуют от Украины продолжения наступательных действий. Это создаст тяжелые условия украинской армии. Им придется не просто продолжать, а усилить "мясные штурмы". Поэтому мобилизуют мужчин старше 50 лет и молодежь – 19-летних, 18-летних и даже разговор пошел о 17-летних. Это все создает большие сложности киевскому режиму", - заявил эксперт.При этом Кнутов считает, что российской армии можно выбрать такую тактику: накопить достаточное количество современных видов вооружений, окончательно измотать противника, а уже в летнюю кампанию начать активное продвижение вперед.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом годуЗеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

https://crimea.ria.ru/20231121/lozungi-maydana-i-pechenki-gosdepa-obernulis-tragediey-dlya-ukraintsev-1132927920.html

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херсон

артемовск

херсонская область

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