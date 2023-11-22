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Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231122/kak-zima-povliyaet-na-khod-boev-v-zone-svo--prognoz-eksperta-1132948021.html
Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта
Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта
Украинские войска попытаются активизировать боевые действия на Херсонском и Артемовском направлениях предстоящей зимой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T06:04
2023-11-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские войска попытаются активизировать боевые действия на Херсонском и Артемовском направлениях предстоящей зимой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр &gt;&gt;Бои за Херсонщину и Артемовск будут ключевыми зимойЕще одним важнейшим для киевского режима направлением этой зимой может стать Артемовск, считает аналитик. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "раструбил на весь мир" о том, что скоро он будет захватывать этот город, поэтому украинской армии не остается ничего другого, кроме как попытаться вернуть под свой контроль хотя бы часть Артемовска.Российские войска со своей стороны будут завершать освобождение Авдеевки и Марьинки в ДНР, а также продвигаться вперед под Купянском (Харьковская область), прогнозирует военный эксперт."Несмотря на то, что Киев стянул к Купянску большие силы для организации обороны, все-таки у нас есть перспектива продвинуться вперед на ряде участков фронта, чтобы выйти к Купянску и попытаться освободить его. Но это уже перспектива. В первую очередь нам надо освободить Авдеевку и Марьинку", - отметил Кнутов.ВСУ усилят мобилизацию и штурмыПомимо изменения тактики ведения боевых действий, зима окажет влияние и на состояние военнослужащих ВСУ, считает специалист. Он отметил, что украинские солдаты активнее сдаются в плен, а наши военные все чаще замечают в рядах украинских войск женщин. Эти факторы свидетельствуют о наличии серьезных проблем с личным составом в ВСУ."Плюс американцы прямо сказали, что фактически сокращают поставки вооружения, но при этом требуют от Украины продолжения наступательных действий. Это создаст тяжелые условия украинской армии. Им придется не просто продолжать, а усилить "мясные штурмы". Поэтому мобилизуют мужчин старше 50 лет и молодежь – 19-летних, 18-летних и даже разговор пошел о 17-летних. Это все создает большие сложности киевскому режиму", - заявил эксперт.При этом Кнутов считает, что российской армии можно выбрать такую тактику: накопить достаточное количество современных видов вооружений, окончательно измотать противника, а уже в летнюю кампанию начать активное продвижение вперед.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом годуЗеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами
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Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз эксперта

Херсонское и Артемовское направления станут ключевыми в зоне СВО зимой – военный эксперт

06:04 22.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские войска попытаются активизировать боевые действия на Херсонском и Артемовском направлениях предстоящей зимой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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Бои за Херсонщину и Артемовск будут ключевыми зимой

"Зимой боевые действия, на мой взгляд, в большей степени будут вестись в населенных пунктах. В полевых условиях воевать будет гораздо сложнее, потому что в лесопосадках уже нет "зеленки". Ключевым направлением, по моему мнению, станет участок Днепра в районе Херсона. Учитывая, что там взорвали плотину и образовалась болотистая местность, морозы приведут к тому, что ВСУ станет проще переправлять большие группы военнослужащих. Бои на этом направлении приобретут ключевое значение", - предположил Кнутов.

Еще одним важнейшим для киевского режима направлением этой зимой может стать Артемовск, считает аналитик. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "раструбил на весь мир" о том, что скоро он будет захватывать этот город, поэтому украинской армии не остается ничего другого, кроме как попытаться вернуть под свой контроль хотя бы часть Артемовска.
Российские войска со своей стороны будут завершать освобождение Авдеевки и Марьинки в ДНР, а также продвигаться вперед под Купянском (Харьковская область), прогнозирует военный эксперт.
"Несмотря на то, что Киев стянул к Купянску большие силы для организации обороны, все-таки у нас есть перспектива продвинуться вперед на ряде участков фронта, чтобы выйти к Купянску и попытаться освободить его. Но это уже перспектива. В первую очередь нам надо освободить Авдеевку и Марьинку", - отметил Кнутов.
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ВСУ усилят мобилизацию и штурмы

Помимо изменения тактики ведения боевых действий, зима окажет влияние и на состояние военнослужащих ВСУ, считает специалист. Он отметил, что украинские солдаты активнее сдаются в плен, а наши военные все чаще замечают в рядах украинских войск женщин. Эти факторы свидетельствуют о наличии серьезных проблем с личным составом в ВСУ.
"Плюс американцы прямо сказали, что фактически сокращают поставки вооружения, но при этом требуют от Украины продолжения наступательных действий. Это создаст тяжелые условия украинской армии. Им придется не просто продолжать, а усилить "мясные штурмы". Поэтому мобилизуют мужчин старше 50 лет и молодежь – 19-летних, 18-летних и даже разговор пошел о 17-летних. Это все создает большие сложности киевскому режиму", - заявил эксперт.
При этом Кнутов считает, что российской армии можно выбрать такую тактику: накопить достаточное количество современных видов вооружений, окончательно измотать противника, а уже в летнюю кампанию начать активное продвижение вперед.
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