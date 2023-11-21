https://crimea.ria.ru/20231121/morpekhi-iz-sevastopolya-raz-za-razom-oprokidyvayut-protivnika-v-dnepr-1132923374.html

Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр

Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр

Морские пехотинцы Черноморского флота успешно пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег Днепра. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T05:00

2023-11-21T05:00

2023-11-21T05:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Морские пехотинцы Черноморского флота успешно пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате безуспешных попыток высадить десант на расположенные в устье реки острова, противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, теряет боевую технику.Кроме того, российская артиллерия и авиация уничтожают расположенные на дальних подступах командные пункты, склады с боеприпасами и бронетехнику украинских националистов. Успеха на направлении противник не имеет, подчеркнули в ведомстве.Морские пехотинцы заблаговременно вскрывают планы врага по переброске украинских националистов с правого берега Днепра. Все быстроходные катера с личным составом ВСУ уничтожаются непосредственно на реке, выжившие боевики предпочитают сдаться в плен.Ранее замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя государственные награды за мужество и отвагу.В августе 810-я бригада отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты из Севастополя стала дважды орденоносной – президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ее Орденом Ушакова. А заместитель министра обороны России Андрей Картаполов вручил 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Черноморского флота уникальную Полковую чашу, которая является особенным знаком воинской доблести.В сентябре героизм бригады 810-й бригады отметил глава Минобороны Сергей Шойгу.26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки противника под Вербовым и уничтожили до 100 боевиков ВСУ севернее Работино, а также в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, ударив по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных украинских бригад.Читайте также на РИА Новости Крым:За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флотаШойгу вручил медали Героя России командирам морских пехотинцевВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, днепр, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, видео, новости сво, потери всу , херсонская область, видео