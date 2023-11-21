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Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами
Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами
Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете". РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T08:48
2023-11-21T08:50
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
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новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".Глава региона отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В минувшую пятницу над Черным морем у берегов Крыма были сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". 16 ноября на подлете к полуострову российской ПВО были сбиты три вражеских дрона. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средствами ПВО уничтожены вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу домаПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости крыма, безопасность
Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

Аксенов оценил уровень безопасности в прифронтовом Крыму

08:48 21.11.2023 (обновлено: 08:50 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".
"Уровень безопасности в Крыму, с поправкой на наше прифронтовое положение, удовлетворительный. Люди живут нормальной мирной жизнью, безо всякой опаски ходят на работу, отдыхают", – сказал Аксенов.
Глава региона отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами.
"Действительно, поставки западных ракет позволили Украине наносить удары по Крыму. Несколько из них мы пропустили, но в целом ПВО справляется со своими задачами", – подчеркнул он.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В минувшую пятницу над Черным морем у берегов Крыма были сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". 16 ноября на подлете к полуострову российской ПВО были сбиты три вражеских дрона. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средствами ПВО уничтожены вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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