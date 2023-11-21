https://crimea.ria.ru/20231121/aksenov-v-krymu-pvo-spravlyaetsya-so-svoimi-zadachami-1132927706.html

Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете". РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T08:48

2023-11-21T08:48

2023-11-21T08:50

сергей аксенов

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пво

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новости крыма

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".Глава региона отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В минувшую пятницу над Черным морем у берегов Крыма были сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". 16 ноября на подлете к полуострову российской ПВО были сбиты три вражеских дрона. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средствами ПВО уничтожены вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу домаПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости крыма, безопасность