https://crimea.ria.ru/20231122/tri-bespilotnika-vsu-sbili-nad-krymom-1132956853.html
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T08:34
2023-11-22T08:34
2023-11-22T08:43
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму также в среду утром.Ранее сообщалось, что семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ были ликвидированы на пути к Крыму 17 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма, крым, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Три украинских беспилотника сбиты над Крымом – Минобороны
08:34 22.11.2023 (обновлено: 08:43 22.11.2023)