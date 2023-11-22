https://crimea.ria.ru/20231122/tri-bespilotnika-vsu-sbili-nad-krymom-1132956853.html

Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом

Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом

Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T08:34

2023-11-22T08:34

2023-11-22T08:43

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости крыма

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армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму также в среду утром.Ранее сообщалось, что семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ были ликвидированы на пути к Крыму 17 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма, крым, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя