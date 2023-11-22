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Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T08:34
2023-11-22T08:43
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму также в среду утром.Ранее сообщалось, что семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ были ликвидированы на пути к Крыму 17 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма, крым, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом

Три украинских беспилотника сбиты над Крымом – Минобороны

08:34 22.11.2023 (обновлено: 08:43 22.11.2023)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.

Кроме того, четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму также в среду утром.
Ранее сообщалось, что семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ были ликвидированы на пути к Крыму 17 ноября.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости КрымаКрымПВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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