https://crimea.ria.ru/20231122/morskie-drony-vsu-unichtozheny-na-puti-k-krymu-1132955021.html

Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму

Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму

Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T06:26

2023-11-22T06:26

2023-11-22T06:33

черное море

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

крым

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму, сообщили в Минобороны РФ. Все обнаруженные цели ликвидированы, добавили в ведомстве.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ

черное море

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым