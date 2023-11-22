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Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму
Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T06:26
2023-11-22T06:33
черное море
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму, сообщили в Минобороны РФ. Все обнаруженные цели ликвидированы, добавили в ведомстве.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
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черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым
Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму

В Черном море на пути к Крыму уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

06:26 22.11.2023 (обновлено: 06:33 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее море
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму, сообщили в Минобороны РФ.
"22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, четыре безэкипажных катера ВМС Украины",- говорится в сообщении.
Все обнаруженные цели ликвидированы, добавили в ведомстве.
17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов.
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