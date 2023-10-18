https://crimea.ria.ru/20231018/massovaya-ataka-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-sbili-28-dronov-vsu-1132160712.html

Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ

Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ

Силы ПВО отразили массовую ночную атаку на территории России - сбиты 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T06:44

2023-10-18T06:44

2023-10-18T06:47

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

белгородская область

курская область

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

пво

министерство обороны рф

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7271eda91decdbab7fb76a0482c1f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массовую ночную атаку на территории России - сбиты 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства. Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать

белгородская область

курская область

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, министерство обороны рф, черное море