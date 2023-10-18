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Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
Силы ПВО отразили массовую ночную атаку на территории России - сбиты 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T06:44
2023-10-18T06:47
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
белгородская область
курская область
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
пво
министерство обороны рф
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массовую ночную атаку на территории России - сбиты 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства. Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, министерство обороны рф, черное море
Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ

Минобороны: 28 украинских беспилотников сбиты над Черным морем и регионами РФ

06:44 18.10.2023 (обновлено: 06:47 18.10.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массовую ночную атаку на территории России - сбиты 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.
Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБелгородская областьКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьПВОМинистерство обороны РФЧерное море
 
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