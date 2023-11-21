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Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
Германия отправляет Киевскому режиму новый пакет оборонной поддержки на общую сумму 1,3 млрд евро. Об этом заявил президетн Укрианы Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T20:45
2023-11-21T20:45
германия
украина
владимир зеленский (президент украины)
поставки западного оружия украине
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Германия отправляет Киевскому режиму новый пакет оборонной поддержки на общую сумму 1,3 млрд евро. Об этом заявил президетн Укрианы Владимир Зеленский.Немецкие ПВО и артиллерия - Киеву"Есть новый мощный пакет поддержки от Германии. Это оборонная поддержка – 1 миллиард 300 миллионов евро. И среди прочего в этом пакете усиление нашей ПВО, а именно производство новых систем Айрис-Т и ракеты для ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в пакет вошла артиллерия. Также Зеленский заверил, что в ходе встречи с главой немецкого минобороны Борисом Писториусом речь шла о совместном производстве вооружений.Заморозка активов ФРГПри этом во вторник немецкий еженедельный журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов ФРГ заморозило расходы госбюджета.В том числе это коснется бюджетов практически всех министерств. Далее выплаты будут возможны только в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны.Коснется это, среди прочего, финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что меры не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибраВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
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Новости
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РИА Новости Крым
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германия, украина, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине, новости, в мире
Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше

Зеленский: Германия отправляет Киеву новый пакет вооружений на 1,3 млрд евро

20:45 21.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Германия отправляет Киевскому режиму новый пакет оборонной поддержки на общую сумму 1,3 млрд евро. Об этом заявил президетн Укрианы Владимир Зеленский.

Немецкие ПВО и артиллерия - Киеву

"Есть новый мощный пакет поддержки от Германии. Это оборонная поддержка – 1 миллиард 300 миллионов евро. И среди прочего в этом пакете усиление нашей ПВО, а именно производство новых систем Айрис-Т и ракеты для ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в пакет вошла артиллерия. Также Зеленский заверил, что в ходе встречи с главой немецкого минобороны Борисом Писториусом речь шла о совместном производстве вооружений.

Заморозка активов ФРГ

При этом во вторник немецкий еженедельный журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов ФРГ заморозило расходы госбюджета.
"Министерство финансов нажимает на экстренный финансовый тормоз и замораживает лимит на бюджетные обязательства текущего 2023 года", - цитирует издание РИА Новости.
В том числе это коснется бюджетов практически всех министерств. Далее выплаты будут возможны только в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны.
Коснется это, среди прочего, финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что меры не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд Германии.
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