Рейтинг@Mail.ru
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/udar-s-neba-vs-rf-razbombili-khranilischa-aviatopliva-i-sklad-na-ukraine-1133067838.html
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T15:44
2023-11-26T15:44
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429e040a7b18d12482d6c46e122d7692.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в воскресенье Минобороны России.По данным МО, всего за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.Также сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ потеряли три самолета и 53 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областяхЗа сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУАрмия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37edf5840427599a3fab1573f0f2d6b1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине

Российская авиация поразила хранилища авиационного топлива и склад боеприпасов ВСУ

15:44 26.11.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным МО, всего за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.
Также сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ потеряли три самолета и 53 беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ
Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
16:10Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
15:56Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков
15:44Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
15:39В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погоды
15:18ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
15:04Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу
14:29Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
13:43Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
13:15Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский
12:40Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
12:17Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
11:31Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье
11:26Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
11:22Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
11:16Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
11:10Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
10:49Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря
10:26Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
10:0187 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
Лента новостейМолния