https://crimea.ria.ru/20231126/udar-s-neba-vs-rf-razbombili-khranilischa-aviatopliva-i-sklad-na-ukraine-1133067838.html

Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине

Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине

Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T15:44

2023-11-26T15:44

2023-11-26T15:44

новости сво

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в воскресенье Минобороны России.По данным МО, всего за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.Также сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ потеряли три самолета и 53 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областяхЗа сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУАрмия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии