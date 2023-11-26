https://crimea.ria.ru/20231126/udar-s-neba-vs-rf-razbombili-khranilischa-aviatopliva-i-sklad-na-ukraine-1133067838.html
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T15:44
2023-11-26T15:44
2023-11-26T15:44
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, а также арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает в воскресенье Минобороны России.По данным МО, всего за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.Также сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ потеряли три самолета и 53 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областяхЗа сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУАрмия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии
Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
Российская авиация поразила хранилища авиационного топлива и склад боеприпасов ВСУ