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ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
Российские военные за сутки сбили еще три вражеских самолета и 17 ракет HIMARS сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T15:18
2023-11-26T15:18
2023-11-26T15:18
министерство обороны рф
новости
армия и флот
потери всу
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херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили еще три вражеских самолета и 17 ракет HIMARS сообщает в воскресенье Минобороны России.Кроме того, уничтожены еще 53 украинских беспилотника в небе над в Луганской и Донецкой Народными Республиками и над Херсонской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУДве украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), херсонская область, украина
ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
Минобороны: ВС РФ сбили еще три украинских самолета и 17 ракет HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили еще три вражеских самолета и 17 ракет HIMARS сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах Новорайска и Великой Александровки Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе Пятихатки Днепропетровской области. За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожены еще 53 украинских беспилотника в небе над в Луганской и Донецкой Народными Республиками и над Херсонской областью.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.
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