https://crimea.ria.ru/20231126/vsu-za-sutki-lishilis-esche-trekh-samoletov-1133067474.html

ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов

ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов - РИА Новости Крым, 26.11.2023

ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов

Российские военные за сутки сбили еще три вражеских самолета и 17 ракет HIMARS сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T15:18

2023-11-26T15:18

2023-11-26T15:18

министерство обороны рф

новости

армия и флот

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили еще три вражеских самолета и 17 ракет HIMARS сообщает в воскресенье Минобороны России.Кроме того, уничтожены еще 53 украинских беспилотника в небе над в Луганской и Донецкой Народными Республиками и над Херсонской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУДве украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем

херсонская область

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), херсонская область, украина