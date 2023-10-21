https://crimea.ria.ru/20231021/rossiyskie-voyska-rf-sbili-ukrainskie-samolety-i-vertolet-1132237477.html

Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет

Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет

Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T15:20

2023-10-21T15:20

2023-10-21T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, были перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.В районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное ДНР, Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР и в Ульяновке Запорожской области уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.Всего с начала СВО российскими силами сбито 504 вражеских самолета, 253 вертолета и ликвидировано 8127 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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