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Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T15:20
2023-10-21T15:20
2023-10-21T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, были перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.В районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное ДНР, Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР и в Ульяновке Запорожской области уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.Всего с начала СВО российскими силами сбито 504 вражеских самолета, 253 вертолета и ликвидировано 8127 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
Российские войска сбили самолеты и вертолет Украины в зоне СВО
15:20 21.10.2023 (обновлено: 15:29 21.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, были перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
В районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное ДНР, Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР и в Ульяновке Запорожской области уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала СВО российскими силами сбито 504 вражеских самолета, 253 вертолета и ликвидировано 8127 беспилотных летательных аппаратов.
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