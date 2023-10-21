Рейтинг@Mail.ru
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231021/rossiyskie-voyska-rf-sbili-ukrainskie-samolety-i-vertolet-1132237477.html
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T15:20
2023-10-21T15:29
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f31aa7a4d1916ac5d2c1f1256f12b9a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, были перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.В районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное ДНР, Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР и в Ульяновке Запорожской области уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.Всего с начала СВО российскими силами сбито 504 вражеских самолета, 253 вертолета и ликвидировано 8127 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_976572c61eb678f8c9c989367b61fe03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет

Российские войска сбили самолеты и вертолет Украины в зоне СВО

15:20 21.10.2023 (обновлено: 15:29 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Три самолета и вертолет вооруженных сил Украины сбиты российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, были перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
В районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное ДНР, Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР и в Ульяновке Запорожской области уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала СВО российскими силами сбито 504 вражеских самолета, 253 вертолета и ликвидировано 8127 беспилотных летательных аппаратов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
16:30На Украине перебои с энергоснабжением ряда областей
15:57Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
15:20Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
14:51Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
14:43Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
14:09Новый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в Симферополе
13:26В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
13:07Крупный пожар под Керчью тушили пять часов
12:31Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба
11:47Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму
11:28115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
11:05Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
10:41Как работает Керченская паромная переправа в субботу
10:24За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов
09:46В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота
09:35Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые
09:16Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах
09:08Обстановка на Крымском мосту в субботу утром
08:43Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
Лента новостейМолния