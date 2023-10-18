https://crimea.ria.ru/20231018/rakety-atacms-u-kieva-est-li-ugroza-dlya-kryma-i-kak-ot-nikh-zaschititsya-1132180557.html
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T19:45
2023-10-18T19:45
2023-10-18T19:45
эксклюзивы риа новости крым
юрий кнутов
ракеты atacms
мнения
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и применением ложных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.По словам Кнутова, США передали киевскому режиму первые модификации ATACMS с кассетной боевой частью. Во многом это аналоги советских тактических ракетных комплексов "Точка-У", способных при попадании нанести урон на площади несколько футбольных полей. Вероятность того, что приблизительно такой же эффект будет от применения подобного типа ракет ATACMS, достаточно велика, считает специалист.Основными целями при применении этих боеприпасов являются незащищенные хранилища топлива, склады боеприпасов, стоянки автомобильной и легкобронированной техники, самолеты и вертолеты на открытых площадках.Как защититься от ATACMSПо мнению Кнутова, основной способ эффективно противостоять угрозе ударов ATACMS – уплотнение системы противовоздушной обороны. Также необходимо отслеживать ракеты, которые поступают на территорию Украины, и уничтожать места их складирования и пусковые установки. Но это непростая задача, поскольку пуск ракет ATACMS осуществляется с установок HIMARS либо MRLS, которые после пуска сразу же покидают место стрельбы. Поэтому здесь надо подключать диверсионные группы для обнаружения и ликвидации этих установок, считает эксперт.По мнению аналитика, для российских зенитно-ракетных комплексов С-400, С-300, "Бук-М3" и других ракеты ATACMS не является более сложной целью, чем те же британские крылатые ракеты Storm Shadow.Поставка ракет ATACMS Украине и реакция РоссииРанее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По ее словам, ATACMS "существенно повысят возможности Украины на поле боя, не подвергая риску боеготовность вооруженных сил США".Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома о направлении киевскому режиму ATACMS – грубейшая ошибка, и последствия этого шага будут носить самый серьезный характер.Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет ATACMS Киеву являются очередной ошибкой США. При этом применение этих боеприпасов, по мнению российского лидера, ничего не изменит на линии соприкосновения и просто продлит агонию Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS на Украине: что это такое и чем они опасныКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
юрий кнутов, ракеты atacms, мнения, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
Эксперт Кнутов: Запад разрешил Украине наносить удары по Крыму ракетами ATACMS
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и применением ложных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
"Теоретически ВСУ могут применить эти ракеты против Крыма, более того, фактически на сегодняшний день Запад дал разрешение Украине использовать эти ракеты в том числе против полуострова. Дальность ракет этой модификации, которые поступили на Украину, составляет порядка 140-160 километров", – сказал аналитик.
По словам Кнутова, США передали киевскому режиму первые модификации ATACMS с кассетной боевой частью. Во многом это аналоги советских тактических ракетных комплексов "Точка-У", способных при попадании нанести урон на площади несколько футбольных полей. Вероятность того, что приблизительно такой же эффект будет от применения подобного типа ракет ATACMS, достаточно велика, считает специалист.
Основными целями при применении этих боеприпасов являются незащищенные хранилища топлива, склады боеприпасов, стоянки автомобильной и легкобронированной техники, самолеты и вертолеты на открытых площадках.
Как защититься от ATACMS
По мнению Кнутова, основной способ эффективно противостоять угрозе ударов ATACMS – уплотнение системы противовоздушной обороны. Также необходимо отслеживать ракеты, которые поступают на территорию Украины, и уничтожать места их складирования и пусковые установки. Но это непростая задача, поскольку пуск ракет ATACMS осуществляется с установок HIMARS либо MRLS, которые после пуска сразу же покидают место стрельбы. Поэтому здесь надо подключать диверсионные группы для обнаружения и ликвидации этих установок, считает эксперт.
"Если говорить о других средствах борьбы, то это гибкие действия войск ПВО. Гибкость заключается в том, что мы должны менять позиции наших зенитно-ракетных комплексов хотя бы раз в неделю, а также широко использовать ложные ЗРК, на которых имитируется боевая работа. Надо запутать противника и за счет этого добиться того, что он чаще будет натыкаться на засады наших зенитно-ракетных систем. Эта тактика засад и ложных ЗРК весьма успешно в свое время применялась и во Вьетнаме, и на Ближнем Востоке", – добавил Кнутов.
По мнению аналитика, для российских зенитно-ракетных комплексов С-400, С-300, "Бук-М3" и других ракеты ATACMS не является более сложной целью, чем те же британские крылатые ракеты Storm Shadow.
"Мы в свое время очень успешно работали по "Точкам-У". Конечно, какое-то время у нас уйдет на запись телеметрических характеристик этих ракет для того, чтобы написать соответствующие алгоритмы, которые смогут вносить необходимые изменения в программу и сделают процесс уничтожения ATACMS автоматизированным", – заключил эксперт.
Поставка ракет ATACMS Украине и реакция России
Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По ее словам, ATACMS "существенно повысят возможности Украины на поле боя, не подвергая риску боеготовность вооруженных сил США".
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома о направлении киевскому режиму ATACMS – грубейшая ошибка, и последствия этого шага будут носить самый серьезный характер.
Президент России Владимир Путин заявил
, что поставки ракет ATACMS Киеву являются очередной ошибкой США. При этом применение этих боеприпасов, по мнению российского лидера, ничего не изменит на линии соприкосновения и просто продлит агонию Украины.
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