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Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься

Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься

США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:45

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юрий кнутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и применением ложных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.По словам Кнутова, США передали киевскому режиму первые модификации ATACMS с кассетной боевой частью. Во многом это аналоги советских тактических ракетных комплексов "Точка-У", способных при попадании нанести урон на площади несколько футбольных полей. Вероятность того, что приблизительно такой же эффект будет от применения подобного типа ракет ATACMS, достаточно велика, считает специалист.Основными целями при применении этих боеприпасов являются незащищенные хранилища топлива, склады боеприпасов, стоянки автомобильной и легкобронированной техники, самолеты и вертолеты на открытых площадках.Как защититься от ATACMSПо мнению Кнутова, основной способ эффективно противостоять угрозе ударов ATACMS – уплотнение системы противовоздушной обороны. Также необходимо отслеживать ракеты, которые поступают на территорию Украины, и уничтожать места их складирования и пусковые установки. Но это непростая задача, поскольку пуск ракет ATACMS осуществляется с установок HIMARS либо MRLS, которые после пуска сразу же покидают место стрельбы. Поэтому здесь надо подключать диверсионные группы для обнаружения и ликвидации этих установок, считает эксперт.По мнению аналитика, для российских зенитно-ракетных комплексов С-400, С-300, "Бук-М3" и других ракеты ATACMS не является более сложной целью, чем те же британские крылатые ракеты Storm Shadow.Поставка ракет ATACMS Украине и реакция РоссииРанее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По ее словам, ATACMS "существенно повысят возможности Украины на поле боя, не подвергая риску боеготовность вооруженных сил США".Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома о направлении киевскому режиму ATACMS – грубейшая ошибка, и последствия этого шага будут носить самый серьезный характер.Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет ATACMS Киеву являются очередной ошибкой США. При этом применение этих боеприпасов, по мнению российского лидера, ничего не изменит на линии соприкосновения и просто продлит агонию Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS на Украине: что это такое и чем они опасныКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

юрий кнутов, ракеты atacms, мнения, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым