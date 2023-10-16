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ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях
ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях - РИА Новости Крым, 16.10.2023
ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях
Несколько украинских складов с боеприпасами, вооружением и авиатопливом были уничтожены российскими военными за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T15:27
2023-10-16T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Несколько украинских складов с боеприпасами, вооружением и авиатопливом были уничтожены российскими военными за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным российского военного ведомства, склад боеприпасов для 54-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе Славянска в ДНР. Еще по два украинских склада боеприпасов российские военные уничтожили в Запорожской области, в районе населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка и в Херсонской области, в районе Херсона и Никольского.Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ потеряли три боевых самолета – два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиковПолитолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, херсон, хмельницкая область, полтавская область
ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях

ВС РФ уничтожили за сутки 6 складов ВСУ с боеприпасами и топливом

15:27 16.10.2023 (обновлено: 15:54 16.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Несколько украинских складов с боеприпасами, вооружением и авиатопливом были уничтожены российскими военными за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, склад боеприпасов для 54-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе Славянска в ДНР. Еще по два украинских склада боеприпасов российские военные уничтожили в Запорожской области, в районе населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка и в Херсонской области, в районе Херсона и Никольского.

“В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи”, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ потеряли три боевых самолета – два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьХерсонХмельницкая областьПолтавская область
 
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