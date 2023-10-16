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ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях

ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях - РИА Новости Крым, 16.10.2023

ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях

Несколько украинских складов с боеприпасами, вооружением и авиатопливом были уничтожены российскими военными за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T15:27

2023-10-16T15:27

2023-10-16T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Несколько украинских складов с боеприпасами, вооружением и авиатопливом были уничтожены российскими военными за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным российского военного ведомства, склад боеприпасов для 54-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе Славянска в ДНР. Еще по два украинских склада боеприпасов российские военные уничтожили в Запорожской области, в районе населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка и в Херсонской области, в районе Херсона и Никольского.Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ потеряли три боевых самолета – два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиковПолитолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины

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запорожская область

херсонская область

херсон

хмельницкая область

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, херсон, хмельницкая область, полтавская область