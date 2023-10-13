https://crimea.ria.ru/20231013/politolog-nazval-uslovie-prekrascheniya-zapadnoy-podderzhki-ukrainy-1132079510.html

Политолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины

Политолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Политолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины

Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине только после того, когда ее вооруженные силы потерпят окончательное поражение на поле боя. Такое... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T18:35

2023-10-13T18:35

2023-10-13T18:35

ростислав ищенко

политика

мнения

украина

оружие

поставки западного оружия украине

новости

владимир зеленский (президент украины)

игорь шатров

сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине только после того, когда ее вооруженные силы потерпят окончательное поражение на поле боя. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.При этом эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян придерживается другой точки зрения. По его мнению, помощь Украине со стороны США сократится из-за обострения арабо-израильского конфликта.Благодаря этому российские войска "быстрее решат задачи на поле боя в Авдеевке, на Купянском направлении и, возможно, в Николаевской и Одесской областях, чтобы обезопасить Крым", прогнозирует Ераносян.Саммит НАТО и помощь Украине11 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского.В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".Политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому опасение президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке обосновано.В свою очередь военный и политический эксперт Сергей Горбачев убежден, что США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта. По его словам, на данный момент все известные факты подтверждают, что поддержка киевского режима продолжится. При статьи в западной прессе по поводу возможного сокращения помощи – всего лишь информационное прикрытие, чтобы ввести Россию в заблуждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиВозможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение

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