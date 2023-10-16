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Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны
Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны
Два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки. Об этом говорится в ежедневной... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T15:17
2023-10-16T15:17
2023-10-16T15:17
новости сво
министерство обороны рф
херсонская область
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запорожская область
алешки
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что потери украинская авиация понесла в районе пгт Архангельское Херсонской области, а также в районе Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области.Кроме этого российским силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и унитожить 31 беспилотник. Все эти попытки атак проводились украинскими военными над территорией ДНР в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Василевка и Еленовка, над Запорожской областью – в районе Каменского и Мирного и над Херсонской областью – в районах населенных пунктов Алешки и Крынки.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
херсонская область
днепропетровская область
запорожская область
алешки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, днепропетровская область, запорожская область, алешки, потери всу
Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны
Минобороны РФ: авиация Украины за сутки лишилась трех самолетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что потери украинская авиация понесла в районе пгт Архангельское Херсонской области, а также в районе Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области.
Кроме этого российским силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и унитожить 31 беспилотник. Все эти попытки атак проводились украинскими военными над территорией ДНР в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Василевка и Еленовка, над Запорожской областью – в районе Каменского и Мирного и над Херсонской областью – в районах населенных пунктов Алешки и Крынки.
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