https://crimea.ria.ru/20231016/sbity-tri-ukrainskikh-samoleta-i-31-bpla-za-sutki--minoborony-1132119891.html

Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны

Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны

Два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки. Об этом говорится в ежедневной... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T15:17

2023-10-16T15:17

2023-10-16T15:17

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что потери украинская авиация понесла в районе пгт Архангельское Херсонской области, а также в районе Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области.Кроме этого российским силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и унитожить 31 беспилотник. Все эти попытки атак проводились украинскими военными над территорией ДНР в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Василевка и Еленовка, над Запорожской областью – в районе Каменского и Мирного и над Херсонской областью – в районах населенных пунктов Алешки и Крынки.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

херсонская область

днепропетровская область

запорожская область

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, днепропетровская область, запорожская область, алешки, потери всу