https://crimea.ria.ru/20231125/na-ukrainskikh-aerodromakh-unichtozheny-dva-sklada-aviatsionnykh-raket-1133051285.html

На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет

На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет - РИА Новости Крым, 25.11.2023

На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет

Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T14:30

2023-11-25T14:30

2023-11-25T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.Также в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прозвучала серия мощных взрывовМинобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории КрымаТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ

днепр (город на украине)

днепропетровск

днепропетровская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2023

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