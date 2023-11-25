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На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет - РИА Новости Крым, 25.11.2023
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T14:30
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министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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днепропетровск
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.Также в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прозвучала серия мощных взрывовМинобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории КрымаТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
днепр (город на украине)
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днепропетровская область
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр (город на украине), днепропетровск, днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет

На аэродромах в районе Днепропетровска уничтожены 2 склада авиационных ракет – Минобороны

14:30 25.11.2023 (обновлено: 14:36 25.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровск", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Также в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.
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