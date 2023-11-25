https://crimea.ria.ru/20231125/na-ukrainskikh-aerodromakh-unichtozheny-dva-sklada-aviatsionnykh-raket-1133051285.html
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет - РИА Новости Крым, 25.11.2023
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T14:30
2023-11-25T14:30
2023-11-25T14:36
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепр (город на украине)
днепропетровск
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.Также в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прозвучала серия мощных взрывовМинобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории КрымаТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
днепр (город на украине)
днепропетровск
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр (город на украине), днепропетровск, днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
На аэродромах в районе Днепропетровска уничтожены 2 склада авиационных ракет – Минобороны
14:30 25.11.2023 (обновлено: 14:36 25.11.2023)