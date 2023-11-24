https://crimea.ria.ru/20231124/minoborony-rossii-opublikovalo-kadry-patrulirovaniya-akvatorii-kryma-1133040716.html

Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма

Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма

Вертолеты морской авиации Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Кадры работы военных... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T19:45

2023-11-24T19:45

2023-11-24T21:09

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воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вертолеты морской авиации Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Кадры работы военных летчиков опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.В Минобороны РФ подчеркнули, что на счету черноморских авиаторов уже немало уничтоженных целей, которые несли прямую угрозу судоходству в Черном море.Выполняя задачи по патрулированию, экипажи также совершенствуют навыки по применению штатного вооружения: летчики регулярно тренируются уничтожать скоростные морские цели огнем из крупнокалиберного пулемета или неуправляемыми авиационными ракетами, рассказали в Минобороны.В пятницу в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю у берегов Крыма ликвидированы 12 безэкипажных катеров ВСУ.22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты над Черным морем у берегов Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

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2023

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министерство обороны рф, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии