Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
Вертолеты морской авиации ЧФ России ежедневно патрулируют акваторию Черного моря
19:45 24.11.2023 (обновлено: 21:09 24.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вертолеты морской авиации Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Кадры работы военных летчиков опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
"Летчики во взаимодействии с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами осуществляют поиск безэкипажных катеров и скоростных лодок ВСУ. Противник не оставляет попыток с их помощью атаковать пункты базирования флота и гражданские суда" , – говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что на счету черноморских авиаторов уже немало уничтоженных целей, которые несли прямую угрозу судоходству в Черном море.
Выполняя задачи по патрулированию, экипажи также совершенствуют навыки по применению штатного вооружения: летчики регулярно тренируются уничтожать скоростные морские цели огнем из крупнокалиберного пулемета или неуправляемыми авиационными ракетами, рассказали в Минобороны.
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В пятницу в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю у берегов Крыма ликвидированы 12 безэкипажных катеров ВСУ.
22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.
17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты над Черным морем у берегов Крыма.
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