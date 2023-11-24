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У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров - РИА Новости Крым, 24.11.2023
У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
Российские военные летчики в течение недели уничтожили 12 безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T15:59
2023-11-24T15:59
2023-11-24T15:59
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные летчики в течение недели уничтожили 12 безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за неделю уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиНад Крымом уничтожены 13 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, крым, севастополь, черное море, новости
У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
Двенадцать безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма за неделю – Минобороны