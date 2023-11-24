https://crimea.ria.ru/20231124/u-beregov-kryma-unichtozheny-12-bezekipazhnykh-ukrainskikh-katerov-1133035112.html

У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров

У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров - РИА Новости Крым, 24.11.2023

У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров

Российские военные летчики в течение недели уничтожили 12 безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T15:59

2023-11-24T15:59

2023-11-24T15:59

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беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные летчики в течение недели уничтожили 12 безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за неделю уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиНад Крымом уничтожены 13 беспилотников

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севастополь

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, крым, севастополь, черное море, новости