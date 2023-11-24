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Над Крымом уничтожены 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
Над Крымом уничтожены 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T07:12
2023-11-24T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак отражены, уточнили в оборонном ведомстве России.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов. Так, накануне на пути к полуострову в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. 17 ноября у берегов Крыма сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей УкраиныВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиРаненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, пво, новости крыма, министерство обороны рф, волгоградская область
Над Крымом уничтожены 13 беспилотников

Российские ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 беспилотников

07:12 24.11.2023 (обновлено: 07:22 24.11.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак отражены, уточнили в оборонном ведомстве России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области", - сказано в сообщении.
В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов. Так, накануне на пути к полуострову в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. 17 ноября у берегов Крыма сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымПроисшествияПВОНовости КрымаМинистерство обороны РФВолгоградская область
 
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