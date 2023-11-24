https://crimea.ria.ru/20231124/nad-krymom-unichtozheno-13-bespilotnikov-1133022764.html

Над Крымом уничтожены 13 беспилотников

Над Крымом уничтожены 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Над Крымом уничтожены 13 беспилотников

В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T07:12

2023-11-24T07:12

2023-11-24T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак отражены, уточнили в оборонном ведомстве России.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов. Так, накануне на пути к полуострову в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. 17 ноября у берегов Крыма сбиты две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей УкраиныВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиРаненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, пво, новости крыма, министерство обороны рф, волгоградская область