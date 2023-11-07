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Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
Мирный житель, раненный в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь утром 7 ноября, потерял много крови, внутренние органы мужчины сильно пострадали. Об РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T11:49
2023-11-07T11:49
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь утром 7 ноября, потерял много крови, внутренние органы мужчины сильно пострадали. Об этом на заседании правительства сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.По информации и. о. замгубернатора Евгения Горлова, сейчас на месте, куда упали фрагменты сбитых беспилотников ВСУ и где пострадали постройки, работают представители городского хозяйства совместно с коллегами из департамента внутренней политики."Три здания пострадали. Совместные обходы проводятся, сейчас собирают материалы, и они будут переданы в комиссию (по выявлению ущерба – ред.)", – сказал Горлов.В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев распорядился в течение дня выполнить эту работу, в том числе уточнить, какие именно здания пострадали, и, если построены они законно, "помочь людям привести все в порядок".Глава города подчеркнул, что все силовые службы работают на месте, проводятся необходимые мероприятия.Атака на Крым утром 7 ноября была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.Фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Также обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города.
https://crimea.ria.ru/20231107/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-1132609931.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, происшествия, крым
Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти

Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь мужчина потерял много крови, его оперируют

11:49 07.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОперационный светильник
Операционный светильник - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь утром 7 ноября, потерял много крови, внутренние органы мужчины сильно пострадали. Об этом на заседании правительства сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
"Он находится на операционном столе, состояние тяжелое. Был оперативно доставлен, но большая кровопотеря, и внутренние органы, к сожалению, пострадали", – сообщил Кулагин.
По информации и. о. замгубернатора Евгения Горлова, сейчас на месте, куда упали фрагменты сбитых беспилотников ВСУ и где пострадали постройки, работают представители городского хозяйства совместно с коллегами из департамента внутренней политики.
"Три здания пострадали. Совместные обходы проводятся, сейчас собирают материалы, и они будут переданы в комиссию (по выявлению ущерба – ред.)", – сказал Горлов.
В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев распорядился в течение дня выполнить эту работу, в том числе уточнить, какие именно здания пострадали, и, если построены они законно, "помочь людям привести все в порядок".
Глава города подчеркнул, что все силовые службы работают на месте, проводятся необходимые мероприятия.
Атака на Крым утром 7 ноября была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.
Фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Также обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаПроисшествияКрым
 
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