https://crimea.ria.ru/20231107/ranennyy-pri-atake-dronov-vsu-na-sevastopol-poteryal-mnogo-krovi--vlasti-1132616135.html

Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти

Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти

Мирный житель, раненный в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь утром 7 ноября, потерял много крови, внутренние органы мужчины сильно пострадали. Об РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T11:49

2023-11-07T11:49

2023-11-07T11:49

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севастополь

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происшествия

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь утром 7 ноября, потерял много крови, внутренние органы мужчины сильно пострадали. Об этом на заседании правительства сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.По информации и. о. замгубернатора Евгения Горлова, сейчас на месте, куда упали фрагменты сбитых беспилотников ВСУ и где пострадали постройки, работают представители городского хозяйства совместно с коллегами из департамента внутренней политики."Три здания пострадали. Совместные обходы проводятся, сейчас собирают материалы, и они будут переданы в комиссию (по выявлению ущерба – ред.)", – сказал Горлов.В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев распорядился в течение дня выполнить эту работу, в том числе уточнить, какие именно здания пострадали, и, если построены они законно, "помочь людям привести все в порядок".Глава города подчеркнул, что все силовые службы работают на месте, проводятся необходимые мероприятия.Атака на Крым утром 7 ноября была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.Фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Также обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города.

https://crimea.ria.ru/20231107/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-1132609931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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