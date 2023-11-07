https://crimea.ria.ru/20231107/chasti-sbitykh-bpla-upali-v-kache-i-orlovke-pod-sevastopolem-ranen-muzhchina-1132608718.html

Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина

Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина

В Орловке осколками сбитого беспилотника ранен мужчина, у него перелом руки. Об этом, ссылаясь на данные спасателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T07:43

2023-11-07T07:43

2023-11-07T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Орловке осколками сбитого беспилотника ранен мужчина, у него перелом руки. Об этом, ссылаясь на данные спасателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Кроме того, фрагменты сбитых вражеских дронов упали в районе Качи.Также Развожаев призвал жителей и гостей региона доверять только официальным источникам информации.Во вторник утром над Крымом и акваторией Черного моря сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.На полуострове объявлен желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых структур, организацию досмотров на вокзалах и в местах скопления людей, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану объектов стратегической важности.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым