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Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина
Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина
В Орловке осколками сбитого беспилотника ранен мужчина, у него перелом руки. Об этом, ссылаясь на данные спасателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T07:43
2023-11-07T07:43
2023-11-07T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Орловке осколками сбитого беспилотника ранен мужчина, у него перелом руки. Об этом, ссылаясь на данные спасателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Кроме того, фрагменты сбитых вражеских дронов упали в районе Качи.Также Развожаев призвал жителей и гостей региона доверять только официальным источникам информации.Во вторник утром над Крымом и акваторией Черного моря сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.На полуострове объявлен желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых структур, организацию досмотров на вокзалах и в местах скопления людей, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану объектов стратегической важности.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина
Развожаев: фрагменты сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем – ранен мужчина
07:43 07.11.2023 (обновлено: 07:57 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Орловке осколками сбитого беспилотника ранен мужчина, у него перелом руки. Об этом, ссылаясь на данные спасателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки", – написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Кроме того, фрагменты сбитых вражеских дронов упали в районе Качи.
"Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", – подчеркнул губернатор.
Также Развожаев призвал жителей и гостей региона доверять только официальным источникам информации.
Во вторник утром над Крымом и акваторией Черного моря сбиты
и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала
на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили
шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить
.
На полуострове объявлен желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых структур, организацию досмотров на вокзалах и в местах скопления людей, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану объектов стратегической важности.
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