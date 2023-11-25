https://crimea.ria.ru/20231125/v-kieve-prozvuchala-seriya-moschnykh-vzryvov-1133046665.html

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов - РИА Новости Крым, 25.11.2023

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов

В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город частично обесточен. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко и... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T09:23

2023-11-25T09:23

2023-11-25T09:55

украина

киев

виталий кличко

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город частично обесточен. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко и добавил, что воздушная тревога действовала шесть часов.По его данным, утром над городом работали украинские ПВО. Падения обломков и пожары зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах.В Киевской военной областной администрации добавили, что в городе повреждена линия электропередачи, без света остались 120 объектов в центре столицы.Накануне власти Харьковской области сообщали о повреждении инфраструктурного объекта в селе Александровка. О работе ПВО сообщили и власти Хмельницкой области. Также воздушная тревога звучала ночью в Одесской и Тернопольской областях.21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объектВ Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, виталий кличко, в мире, новости