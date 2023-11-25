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В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город частично обесточен. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко и... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T09:23
2023-11-25T09:23
2023-11-25T09:55
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виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город частично обесточен. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко и добавил, что воздушная тревога действовала шесть часов.По его данным, утром над городом работали украинские ПВО. Падения обломков и пожары зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах.В Киевской военной областной администрации добавили, что в городе повреждена линия электропередачи, без света остались 120 объектов в центре столицы.Накануне власти Харьковской области сообщали о повреждении инфраструктурного объекта в селе Александровка. О работе ПВО сообщили и власти Хмельницкой области. Также воздушная тревога звучала ночью в Одесской и Тернопольской областях.21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объектВ Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры
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украина, киев, виталий кличко, в мире, новости
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
Серия взрывов прозвучала в Киеве утром в субботу
09:23 25.11.2023 (обновлено: 09:55 25.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город частично обесточен. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко и добавил, что воздушная тревога действовала шесть часов.
По его данным, утром над городом работали украинские ПВО. Падения обломков и пожары зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах.
"В столице громко. Работают силы ПВО. В Соломенском районе зафиксировано возгорание на открытой территории, а также в нежилых помещениях", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В Киевской военной областной администрации добавили, что в городе повреждена линия электропередачи, без света остались 120 объектов в центре столицы.
Накануне власти Харьковской области сообщали о повреждении инфраструктурного объекта в селе Александровка
. О работе ПВО сообщили и власти Хмельницкой области. Также воздушная тревога звучала ночью в Одесской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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