https://crimea.ria.ru/20231121/v-odesse-povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1132950988.html
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
Объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе. Об этом во вторник сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T20:21
2023-11-21T20:21
2023-11-21T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе. Об этом во вторник сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.В субботу одесские власти сообщали о попадании в объект энергетической инфраструктуры. По данным Минобороны России, в регионе был уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Выгода. Кроме того, в этот же день российские войска поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Арсеналы боеприпасов ВСУ также уничтожены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с топливом для ВСУ уничтожен под ОдессойПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объектАрсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области
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одесса, одесская область, украина, в мире, новости сво
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура повреждена в Одессе
20:21 21.11.2023 (обновлено: 20:22 21.11.2023)