https://crimea.ria.ru/20231118/v-odesse-povrezhden-obekt-energeticheskoy-infrastruktury-1132876026.html

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.11.2023

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, в здании вспыхнул пожар, сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T10:43

2023-11-18T10:43

2023-11-18T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, в здании вспыхнул пожар, сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Одессе и области сигналы воздушной тревоги звучали в ночь на субботу более двух часов.Власти Хмельницкой области также сообщали о звуках взрывов в регионе. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели ночью и в Чернигове.В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.11 ноября мощные взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – МинобороныСерия мощных взрывов прозвучала в Одессе15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

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киевская область

житомирская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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