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В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.11.2023
В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, в здании вспыхнул пожар, сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T10:43
2023-11-18T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, в здании вспыхнул пожар, сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Одессе и области сигналы воздушной тревоги звучали в ночь на субботу более двух часов.Власти Хмельницкой области также сообщали о звуках взрывов в регионе. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели ночью и в Чернигове.В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.11 ноября мощные взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – МинобороныСерия мощных взрывов прозвучала в Одессе15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
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украина, одесса, одесская область, хмельницкая область, хмельницкий, киев, киевская область, житомирская область, ровенская область, днепропетровская область, новости сво
В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Одесской области на энергетическом объекте вспыхнул пожар

10:43 18.11.2023
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, в здании вспыхнул пожар, сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено административное здание - вспыхнул пожар", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Одессе и области сигналы воздушной тревоги звучали в ночь на субботу более двух часов.
Власти Хмельницкой области также сообщали о звуках взрывов в регионе. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели ночью и в Чернигове.
В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
11 ноября мощные взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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