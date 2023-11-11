https://crimea.ria.ru/20231111/pod-kievom-razgromlen-sklad-boepripasov-vsu--minoborony-1132728645.html
Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны
Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны
Под Киевом, в районе населенного пункта Девички, российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T14:45
2023-11-11T14:45
2023-11-11T14:49
новости сво
министерство обороны рф
киев
киевская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132054814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cb368b9668398e9a353814a30979ff2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Под Киевом, в районе населенного пункта Девички, российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.Уточнено, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах.Ранее сообщалось, что бойцы российской группы "Днепр" уничтожили две украинские позиции, наблюдательный пост врага, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку ВСУ.Армия России за неделю нанесла одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиковЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
киев
киевская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132054814_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0a237d39d5c8932edf4cb8c3b1400a3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, киев, киевская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны
Минобороны: в Киевской области ВС РФ поразили склад боеприпасов боевиков ВСУ
14:45 11.11.2023 (обновлено: 14:49 11.11.2023)