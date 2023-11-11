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Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны

Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны

Под Киевом, в районе населенного пункта Девички, российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T14:45

2023-11-11T14:45

2023-11-11T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Под Киевом, в районе населенного пункта Девички, российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.Уточнено, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах.Ранее сообщалось, что бойцы российской группы "Днепр" уничтожили две украинские позиции, наблюдательный пост врага, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку ВСУ.Армия России за неделю нанесла одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиковЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, киев, киевская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу