https://crimea.ria.ru/20231110/vsu-za-nedelyu-poteryali-8-boevykh-samoletov-12-raket-storm-shadow-i-scalp-1132714897.html
ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP - РИА Новости Крым, 10.11.2023
ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
За минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T17:29
2023-11-10T17:29
2023-11-10T17:29
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авиация
пво
scalp
himars
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за этот период сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотников.Накануне, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у побережья Крыма. В Минобороны добавили, что за неделю армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков
https://crimea.ria.ru/20231105/15-krylatykh-raket-ataka-vsu-po-zavodu-v-kerchi-povrezhden-korabl-1132586419.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, пво, scalp, himars, storm shadow, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, обстрелы всу
ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
ВСУ за неделю лишились 8 боевых самолетов, 250 дронов и 12 ракет Storm Shadow и SCALP