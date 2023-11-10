https://crimea.ria.ru/20231110/vsu-za-nedelyu-poteryali-8-boevykh-samoletov-12-raket-storm-shadow-i-scalp-1132714897.html

ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP

ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP - РИА Новости Крым, 10.11.2023

ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP

За минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T17:29

2023-11-10T17:29

2023-11-10T17:29

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

авиация

пво

scalp

himars

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за этот период сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотников.Накануне, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у побережья Крыма. В Минобороны добавили, что за неделю армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков

https://crimea.ria.ru/20231105/15-krylatykh-raket-ataka-vsu-po-zavodu-v-kerchi-povrezhden-korabl-1132586419.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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