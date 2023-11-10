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Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T12:13
2023-11-10T12:35
скадовск
пво
новости
херсонская область
обстрелы всу
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет. Однако владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Сутками ранее украинские боевики также произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна ракета была сбита средствами ПВО, другая попала в частный сектор. В результате, было госпитализировано 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
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скадовск, пво, новости, херсонская область, обстрелы всу, himars, владимир сальдо
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS

Средства ПВО сбили три ракеты ВСУ над Херсонской областью, одна попала в частный дом

12:13 10.11.2023 (обновлено: 12:35 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным – хаймерсами. Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки", – говорится в сообщении.
По данным губернатора, пострадавших нет. Однако владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.
Сутками ранее украинские боевики также произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна ракета была сбита средствами ПВО, другая попала в частный сектор. В результате, было госпитализировано 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
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СкадовскПВОНовостиХерсонская областьОбстрелы ВСУHIMARSВладимир Сальдо
 
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