https://crimea.ria.ru/20231110/nad-skadovskom-sredstva-pvo-sbili-tri-rakety-himars-1132707445.html

Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS

Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS

Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T12:13

2023-11-10T12:13

2023-11-10T12:35

скадовск

пво

новости

херсонская область

обстрелы всу

himars

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_cad1c4ac417b8ec78ee877ae900800a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет. Однако владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Сутками ранее украинские боевики также произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна ракета была сбита средствами ПВО, другая попала в частный сектор. В результате, было госпитализировано 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

скадовск

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скадовск, пво, новости, херсонская область, обстрелы всу, himars, владимир сальдо