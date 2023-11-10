https://crimea.ria.ru/20231110/nad-skadovskom-sredstva-pvo-sbili-tri-rakety-himars-1132707445.html
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T12:13
2023-11-10T12:13
2023-11-10T12:35
скадовск
пво
новости
херсонская область
обстрелы всу
himars
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Три ракеты вооруженных сил Украины сбиты ночью российскими средствами ПВО над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет. Однако владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Сутками ранее украинские боевики также произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна ракета была сбита средствами ПВО, другая попала в частный сектор. В результате, было госпитализировано 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
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РИА Новости Крым
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скадовск, пво, новости, херсонская область, обстрелы всу, himars, владимир сальдо
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
Средства ПВО сбили три ракеты ВСУ над Херсонской областью, одна попала в частный дом
12:13 10.11.2023 (обновлено: 12:35 10.11.2023)