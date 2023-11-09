https://crimea.ria.ru/20231109/v-rezultate-raketnogo-obstrela-skadovska-est-pogibshie---sk-1132687525.html

В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК

В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 09.11.2023

В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК

По факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство",... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T13:59

2023-11-09T13:59

2023-11-09T13:59

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

скадовск

новости сво

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. По факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство", сообщили в ведомстве.Утром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация. По факту обстрела гражданской инфраструктуры следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России

херсонская область

скадовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, скадовск, новости сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости