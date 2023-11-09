Рейтинг@Mail.ru
В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/v-rezultate-raketnogo-obstrela-skadovska-est-pogibshie---sk-1132687525.html
В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК
В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК
По факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство",... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T13:59
2023-11-09T13:59
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
скадовск
новости сво
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132687383_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_889fc2656fb77216f31e13730d76e70a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. По факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство", сообщили в ведомстве.Утром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация. По факту обстрела гражданской инфраструктуры следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России
херсонская область
скадовск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132687383_0:82:960:802_1920x0_80_0_0_fc4550ba815cee3273a36013ba15e734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, обстрелы всу, скадовск, новости сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК

СК возбудил уголовное дело после ракетного обстрела ВСУ Скадовска Херсонской области

13:59 09.11.2023
 
© Администрация Скадовского муниципального округаПоследствия ракетного обстрела ВСУ Скадовска Херсонской области
Последствия ракетного обстрела ВСУ Скадовска Херсонской области
© Администрация Скадовского муниципального округа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. По факту обстрела со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство", сообщили в ведомстве.
Утром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация.

"Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в Следственном комитете.

По факту обстрела гражданской инфраструктуры следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
При обстреле Донецка пострадали более 20 человек
На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России
 
Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУСкадовскНовости СВОСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
13:59В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК
13:38В Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер
13:29Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке
13:26В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера
13:18В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
13:06Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
12:58Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана
12:38Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
12:31"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену
12:17Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина
12:12ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
11:59Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году
11:43Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
11:23В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах
10:47Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей
10:22"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы
10:10Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
10:04Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
10:00Платежные стикеры: оплата со смартфона и снятие наличных в одно касание
Лента новостейМолния