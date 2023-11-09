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ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых - РИА Новости Крым, 09.11.2023
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:19
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
скадовск
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях обстрела уточняются, добавил Сальдо.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу. Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыКомендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указДля чего Киев грозит массированными атаками дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, скадовск, новые регионы россии, новости сво
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых

Сальдо: семь человек госпитализированы после ракетного обстрела Скадовска

12:12 09.11.2023 (обновлено: 12:19 09.11.2023)
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня около 10 часов противник произвел ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы семь человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях обстрела уточняются, добавил Сальдо.
Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУСкадовскНовые регионы РоссииНовости СВО
 
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