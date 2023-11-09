https://crimea.ria.ru/20231109/vsu-vypustili-rakety-po-skadovsku--mnogo-ranenykh-1132681438.html

ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых

ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых - РИА Новости Крым, 09.11.2023

ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых

ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T12:12

2023-11-09T12:12

2023-11-09T12:19

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

скадовск

новые регионы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях обстрела уточняются, добавил Сальдо.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу. Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыКомендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указДля чего Киев грозит массированными атаками дронов

херсонская область

скадовск

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, скадовск, новые регионы россии, новости сво