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ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых - РИА Новости Крым, 09.11.2023
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:19
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
скадовск
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ракетами атаковали Скадовск - одна из них попала в частный сектор, госпитализированы семь человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях обстрела уточняются, добавил Сальдо.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу. Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыКомендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указДля чего Киев грозит массированными атаками дронов
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, скадовск, новые регионы россии, новости сво
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых
Сальдо: семь человек госпитализированы после ракетного обстрела Скадовска
12:12 09.11.2023 (обновлено: 12:19 09.11.2023)