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Для чего Киев грозит массированными атаками дронов - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231105/dlya-chego-kiev-grozit-massirovannymi-atakami-dronov-1132592007.html
Для чего Киев грозит массированными атаками дронов
Для чего Киев грозит массированными атаками дронов - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Для чего Киев грозит массированными атаками дронов
России нужно быть готовой к увеличению числа атак украинскими дронами, но при этом граждане должны понимать, что цель таких попыток чаще всего информационная... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T16:25
2023-11-05T16:25
эксклюзивы риа новости крым
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алексей анпилогов
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беспилотник (бпла, дрон)
атака беспилотников на кремль
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. России нужно быть готовой к увеличению числа атак украинскими дронами, но при этом граждане должны понимать, что цель таких попыток чаще всего информационная. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя высказывания генерала ВСУ Сергея Баранова о том, что Украина собирается активно использовать дроны для атак на территории Российской Федерации. По словам Анпилогова, попытки ВСУ ударить по значимым военным или инфраструктурным объектам осуществляются не дронами, а ракетами."Дроны в этом случае исполняют вспомогательную роль - роль отвлекающей мишени для российского ПВО. А вот те удары, которые действительно важны, наносятся крылатыми или баллистическими ракетами, такими, как ATACMS, Scalp или Storm Shadow. Поэтому нужно ожидать интенсификации ударов дронами в качестве прикрытия вот такого использования западного вооружения", - высказал мнение военный эксперт.Он также напомнил, что Украина не имеет какой-то особенной производственной базы для серийного производства дронов."Она занимается отверточной сборкой, то есть использует британские и американские ударные беспилотники, но старается выдавать их за свои. Ну и плюс они используют конверсию гражданских беспилотников, таких, как китайские "Мугины", тоже приспосабливая их для целей террористических, для чисто информационных ударов по Российской Федерации", - заметил Анпилогов.Простым российским гражданам следует понимать, что подобные атаки не могут привести к сколько-нибудь значительному урону для оборонного потенциала Российской Федерации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ. Главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. В пятницу российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Также российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчасаНовая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мнения, алексей анпилогов, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атака беспилотников на кремль, всу (вооруженные силы украины)
Для чего Киев грозит массированными атаками дронов

Киев может усилить налеты дронов для прикрытия ракетных атак - военный эксперт

16:25 05.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
Солдат ВСУ запускает беспилотник
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. России нужно быть готовой к увеличению числа атак украинскими дронами, но при этом граждане должны понимать, что цель таких попыток чаще всего информационная. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя высказывания генерала ВСУ Сергея Баранова о том, что Украина собирается активно использовать дроны для атак на территории Российской Федерации.

"Украина, действительно, сейчас делает ставку на дроновую войну. При этом стоит понимать, что она чаще всего использует дроны для атаки не на военные объекты. Это чисто террористические акты, которые призваны обеспечить максимальный эффект запугивания, максимальный пиар-эффект", - считает эксперт.

По словам Анпилогова, попытки ВСУ ударить по значимым военным или инфраструктурным объектам осуществляются не дронами, а ракетами.
"Дроны в этом случае исполняют вспомогательную роль - роль отвлекающей мишени для российского ПВО. А вот те удары, которые действительно важны, наносятся крылатыми или баллистическими ракетами, такими, как ATACMS, Scalp или Storm Shadow. Поэтому нужно ожидать интенсификации ударов дронами в качестве прикрытия вот такого использования западного вооружения", - высказал мнение военный эксперт.
Он также напомнил, что Украина не имеет какой-то особенной производственной базы для серийного производства дронов.
"Она занимается отверточной сборкой, то есть использует британские и американские ударные беспилотники, но старается выдавать их за свои. Ну и плюс они используют конверсию гражданских беспилотников, таких, как китайские "Мугины", тоже приспосабливая их для целей террористических, для чисто информационных ударов по Российской Федерации", - заметил Анпилогов.
Простым российским гражданам следует понимать, что подобные атаки не могут привести к сколько-нибудь значительному урону для оборонного потенциала Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ. Главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. В пятницу российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Также российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.
30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
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