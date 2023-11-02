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В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
В Ростове-на-Дону за полчаса ПВО отразили две атаки с воздуха, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:18
2023-11-02T15:24
ростов-на-дону
василий голубев
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
происшествия
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону за полчаса ПВО отразили две атаки с воздуха, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По информации губернатора, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет.Накануне, 29 октября, ВСУ также предприняли попытку воздушной атаки на Ростов. Российская ПВО сбила над городом воздушную цель, осколки дрона упали на крыши 18 домов. В результате была повреждена кровля шести зданий и частный автомобиль.Утром 2 ноября в Крыму была отражена атака шести украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Один из них был сбит в акватории Черного моря, пять – перехвачены над территорией полуострова.
https://crimea.ria.ru/20231102/rossiyskie-voennye-udarili-po-aerodromu-v-poltavskoy-oblasti-1132514231.html
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ростов-на-дону, василий голубев, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, происшествия, ростовская область
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса

Голубев: в Ростовской области ПВО дважды за полчаса успешно отработала по воздушным целям

15:18 02.11.2023 (обновлено: 15:24 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону за полчаса ПВО отразили две атаки с воздуха, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле. В 14.40 система ПВО была задействована еще раз. Военные выполняют свою работу", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет.
Накануне, 29 октября, ВСУ также предприняли попытку воздушной атаки на Ростов. Российская ПВО сбила над городом воздушную цель, осколки дрона упали на крыши 18 домов. В результате была повреждена кровля шести зданий и частный автомобиль.
Утром 2 ноября в Крыму была отражена атака шести украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Один из них был сбит в акватории Черного моря, пять – перехвачены над территорией полуострова.
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Ростов-на-ДонуВасилий ГолубевПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиПроисшествияРостовская область
 
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