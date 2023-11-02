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В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
В Ростове-на-Дону за полчаса ПВО отразили две атаки с воздуха, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:18
2023-11-02T15:18
2023-11-02T15:24
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василий голубев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону за полчаса ПВО отразили две атаки с воздуха, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По информации губернатора, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет.Накануне, 29 октября, ВСУ также предприняли попытку воздушной атаки на Ростов. Российская ПВО сбила над городом воздушную цель, осколки дрона упали на крыши 18 домов. В результате была повреждена кровля шести зданий и частный автомобиль.Утром 2 ноября в Крыму была отражена атака шести украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Один из них был сбит в акватории Черного моря, пять – перехвачены над территорией полуострова.
https://crimea.ria.ru/20231102/rossiyskie-voennye-udarili-po-aerodromu-v-poltavskoy-oblasti-1132514231.html
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ростов-на-дону, василий голубев, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, происшествия, ростовская область
В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
Голубев: в Ростовской области ПВО дважды за полчаса успешно отработала по воздушным целям
15:18 02.11.2023 (обновлено: 15:24 02.11.2023)