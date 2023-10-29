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Над Ростовом сработала ПВО: что известно

Над Ростовом сработала ПВО: что известно - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Над Ростовом сработала ПВО: что известно

Система противовоздушной обороны поразила воздушную цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T11:43

2023-10-29T11:43

2023-10-29T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны поразила воздушную цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Также в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей, а вечером 26 октября была пресечена попытка атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.Позднее губернатор уточнил, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныЧетыре беспилотника атаковали Брянскую областьТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны

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ростов-на-дону, новости, россия, пво, василий голубев