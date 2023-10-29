https://crimea.ria.ru/20231029/oskolki-drona-vsu-upali-na-kryshi-18-domov--posledstviya-ataki-na-rostov-1132396717.html

Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов

Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов

Осколки сбитого системой противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону украинского беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T16:03

2023-10-29T16:03

2023-10-29T16:06

алексей логвиненко

ростов-на-дону

новости

россия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Осколки сбитого системой противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону украинского беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.Ранее губернатор Висилий Голубей сообщил, что в 11:25 система ПВО поразила воздушную цель над городом. При этом обласки беспилотного аппарата упали на территорию Ростова-на-Дону. Погибших и пострадавших нет.Он уточнил ,что в результате незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.Власти делают все необходимое по устранению последствий инцидента, добавил он.Также в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей, а вечером 26 октября была пресечена попытка атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныЧетыре беспилотника атаковали Брянскую областьТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны

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алексей логвиненко, ростов-на-дону, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон)