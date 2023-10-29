Рейтинг@Mail.ru
Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231029/oskolki-drona-vsu-upali-na-kryshi-18-domov--posledstviya-ataki-na-rostov-1132396717.html
Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
Осколки сбитого системой противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону украинского беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T16:03
2023-10-29T16:06
алексей логвиненко
ростов-на-дону
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132396193_0:16:1441:826_1920x0_80_0_0_6257a19862d5df6c9d7f6311b6a1c87a.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Осколки сбитого системой противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону украинского беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.Ранее губернатор Висилий Голубей сообщил, что в 11:25 система ПВО поразила воздушную цель над городом. При этом обласки беспилотного аппарата упали на территорию Ростова-на-Дону. Погибших и пострадавших нет.Он уточнил ,что в результате незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.Власти делают все необходимое по устранению последствий инцидента, добавил он.Также в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей, а вечером 26 октября была пресечена попытка атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – МинобороныЧетыре беспилотника атаковали Брянскую областьТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны
ростов-на-дону
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132396193_159:0:1280:841_1920x0_80_0_0_dbf488cdcf64e9518f87e010e249d540.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей логвиненко, ростов-на-дону, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон)
Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов

В результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону повреждено шесть кровель и авто

16:03 29.10.2023 (обновлено: 16:06 29.10.2023)
 
© РИА НовостиВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Осколки сбитого системой противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону украинского беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее губернатор Висилий Голубей сообщил, что в 11:25 система ПВО поразила воздушную цель над городом. При этом обласки беспилотного аппарата упали на территорию Ростова-на-Дону. Погибших и пострадавших нет.

"Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе", – написал в своем Telegram-канале Логвиненко.

Он уточнил ,что в результате незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.
Власти делают все необходимое по устранению последствий инцидента, добавил он.
Также в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей, а вечером 26 октября была пресечена попытка атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
Четыре беспилотника атаковали Брянскую область
Три морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны
 
Алексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуНовостиРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
15:37Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
15:11Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки
14:45В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
14:12Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
14:01Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали
13:18В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
13:13Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
13:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
12:43После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
12:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью закрыто
12:19Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов
11:43Над Ростовом сработала ПВО: что известно
11:35Движение по Крымскому мосту остановлено
11:26Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым
10:59Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход
10:41Балкон с людьми обрушился в жилом доме в Крыму – есть погибшие
10:29Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
10:01Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
09:19Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани – что известно
Лента новостейМолния