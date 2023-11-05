https://crimea.ria.ru/20231105/na-ukraine-anonsirovali-masshtabnye-udary-po-regionam-rossii-1132588607.html

На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России

На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России - РИА Новости Крым, 05.11.2023

На Украине анонсировали масштабные удары по регионам России

Предстоящей зимой Украина собирается активно использовать дроны для атак на территорию Российской Федерации. Об этом заявил начальник Главного управления боевых РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T11:02

2023-11-05T11:02

2023-11-05T11:02

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Предстоящей зимой Украина собирается активно использовать дроны для атак на территорию Российской Федерации. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов в интервью газете Independent.По его мнению, Россия будет предпринимать "многочисленные контратаки" по энергетической инфраструктуре, и официальный Киев готовится к этому. Также он признал, что для Украины боевые действия обходятся гораздо дороже, чем российской стороне.Генерал ВСУ призвал Запад продолжать снабжать Киев боеприпасами, несмотря на палестино-израильский конфликт. По его мнению, это необходимо, чтобы добиться успеха, поскольку для этого ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал преимущество ВКС России в воздухе. Он также констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания" мировых лидеров с Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html

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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, украина